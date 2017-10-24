WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд

Ф.Ферро VS М.Пюиг

15 октября 2019 г. Начало после 12:00

Court 2
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Онлайн - Фиона Ферро - Моника Пюиг

WTA Люксембург - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фиона Ферро - Моника Пюиг на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Фиона Ферро
Фиона
Ферро
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
65
Последние матчи
Больше матчей
Моника Пюиг
Моника
Пюиг
Пуэрто-РикоПуэрто-Рико
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
84
Последние матчи
Больше матчей

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