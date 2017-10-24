WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Ферро VS М.Пюиг
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Court 2
Матч
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Онлайн - Фиона Ферро - Моника Пюиг
WTA Люксембург - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фиона Ферро - Моника Пюиг на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фиона
Ферро
Ферро
Франция
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг65
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