WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Плишкова VS А.Большова

14 октября 2019 г. Начало после 18:00

Court 2
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Онлайн - Кристина Плишкова - Алена Большова

WTA Люксембург - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Плишкова - Алена Большова на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристина Плишкова
Кристина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
71
Последние матчи
Больше матчей
Алена Большова
Алена
Большова
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
103
Последние матчи
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