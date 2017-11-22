WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Плишкова VS А.Большова
14 октября 2019 г. Начало после 18:00
Court 2
Матч
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Онлайн - Кристина Плишкова - Алена Большова
WTA Люксембург - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Плишкова - Алена Большова на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)73
- Возраст27
WTA рейтинг71
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3
6
6
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Алена
Большова
Большова
Испания
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг103
Последние матчи
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Одиночный разряд
Второй раунд
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3
6
6
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Первый раунд
А.Большова
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