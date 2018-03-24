WTA Люксембург
Одиночный разряд | Второй раунд

М.Пюиг VS К.Плишкова

17 октября 2019 г. Начало после 11:00

Kockelscheuer Sport Centre
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Онлайн - Моника Пюиг - Кристина Плишкова

WTA Люксембург - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Моника Пюиг - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Моника Пюиг
Моника
Пюиг
Пуэрто-РикоПуэрто-Рико
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
84
Последние матчи
Больше матчей
Кристина Плишкова
Кристина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
71
Последние матчи
Больше матчей

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