WTA Люксембург
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Пюиг VS К.Плишкова
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kockelscheuer Sport Centre
Матч
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Онлайн - Моника Пюиг - Кристина Плишкова
WTA Люксембург - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Моника Пюиг - Кристина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Моника
Пюиг
Пюиг
Пуэрто-Рико
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст26
WTA рейтинг84
Последние матчи
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро
1
0
М.Пюиг
✓
6
6
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Первый раунд
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4
6
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Второй раунд
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Первый раунд
М.Пюиг
0
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З.Дияс
✓
6
6
Больше матчей
Кристина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)73
- Возраст27
WTA рейтинг71
Последние матчи
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Плишкова
✓
6
77
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6
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1/4 финала
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3
4
К.Плишкова
✓
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
К.Кава
5
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4
К.Плишкова
✓
7
3
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