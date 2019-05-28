WTA Люксембург
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Никулеску VS М.Гаспарян
16 октября 2019 г. Начало после 12:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Моника Никулеску - Маргарита Гаспарян
WTA Люксембург - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Моника Никулеску - Маргарита Гаспарян на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Моника
Никулеску
Никулеску
Румыния
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)64
- Возраст32
WTA рейтинг105
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4
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Гаспарян
Гаспарян
Россия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)73
- Возраст25
WTA рейтинг78
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