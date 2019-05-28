Онлайн - Моника Никулеску - Маргарита Гаспарян

WTA Люксембург - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Моника Никулеску - Маргарита Гаспарян на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.