WTA Люксембург
Одиночный разряд | Второй раунд

М.Никулеску VS М.Гаспарян

16 октября 2019 г. Начало после 12:00

Court 1
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Онлайн - Моника Никулеску - Маргарита Гаспарян

WTA Люксембург - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Моника Никулеску - Маргарита Гаспарян на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Моника Никулеску
Моника
Никулеску
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    32
WTA рейтинг
105
Последние матчи
Больше матчей
Маргарита Гаспарян
Маргарита
Гаспарян
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
78
Последние матчи
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