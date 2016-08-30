WTA Люксембург
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Аллертова VS Е.Рыбакина

16 октября 2019 г. Начало после 12:00

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Онлайн - Дениса Аллертова - Елена Рыбакина

WTA Люксембург - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дениса Аллертова - Елена Рыбакина на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Дениса Аллертова
Дениса
Аллертова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
251
Последние матчи
Больше матчей
Елена Рыбакина
Елена
Рыбакина
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
43
Последние матчи
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