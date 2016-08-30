WTA Люксембург
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Аллертова VS Е.Рыбакина
16 октября 2019 г. Начало после 12:00
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Онлайн - Дениса Аллертова - Елена Рыбакина
WTA Люксембург - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дениса Аллертова - Елена Рыбакина на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Дениса
Аллертова
Аллертова
Чехия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)65
- Возраст26
WTA рейтинг251
Последние матчи
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова
✓
67
77
78
М.Минелла
79
65
66
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя
✓
6
6
Д.Аллертова
1
4
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова
2
5
К.Флипкенс
✓
6
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U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова
2
4
П.Квитова
✓
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова
2
2
А.Контавейт
✓
6
6
Больше матчей
Елена
Рыбакина
Рыбакина
Казахстан
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг43
Последние матчи
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Паке
2
62
Е.Рыбакина
✓
6
77
WTA Линц
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Остапенко
✓
7
6
Е.Рыбакина
5
1
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина
✓
6
5
6
А.Фридсам
3
7
4
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
✓
77
6
Н.Стоянович
65
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина
3
6
1
А.Соболенко
✓
6
1
6
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