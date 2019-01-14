WTA Люксембург
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Лоттнер VS А.Петкович

17 октября 2019 г. Начало после 11:00

Kockelscheuer Sport Centre
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Онлайн - Антония Лоттнер - Андреа Петкович

WTA Люксембург - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Антония Лоттнер - Андреа Петкович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Антония Лоттнер
Антония
Лоттнер
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
215
Последние матчи
Больше матчей
Андреа Петкович
Андреа
Петкович
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    32
WTA рейтинг
75
Последние матчи
Больше матчей

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