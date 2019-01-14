WTA Люксембург
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Лоттнер VS А.Петкович
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kockelscheuer Sport Centre
Матч
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Онлайн - Антония Лоттнер - Андреа Петкович
WTA Люксембург - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Антония Лоттнер - Андреа Петкович на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Антония
Лоттнер
Лоттнер
Германия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг215
Последние матчи
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Лоттнер
✓
4
6
6
Т.Корпач
6
3
2
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Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гатто-Монтиконе
✓
6
1
А.Лоттнер
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1
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Второй раунд
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Б.Пера
✓
6
6
Больше матчей
Андреа
Петкович
Петкович
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст32
WTA рейтинг75
Последние матчи
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Петкович
✓
0
6
6
К.Джорджи
6
4
4
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Одиночный разряд
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6
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А.Петкович
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Одиночный разряд
1/4 финала
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А.Петкович
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6
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62
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Д.Тайхманн
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