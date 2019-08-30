WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Гауфф VS А.Блинкова

16 октября 2019 г. Начало после 11:00

Kockelscheuer Sport Centre
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Онлайн - Кори Гауфф - Анна Блинкова

WTA Люксембург - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кори Гауфф - Анна Блинкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кори Гауфф
Кори
Гауфф
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    15
WTA рейтинг
110
Последние матчи
Больше матчей
Анна Блинкова
Анна
Блинкова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
66
Последние матчи
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