WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Гауфф VS А.Блинкова
16 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kockelscheuer Sport Centre
Матч
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Онлайн - Кори Гауфф - Анна Блинкова
WTA Люксембург - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кори Гауфф - Анна Блинкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кори
Гауфф
Гауфф
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст15
WTA рейтинг110
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Финал
К.Гауфф
✓
6
1
6
А.Остапенко
3
6
2
WTA Линц
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Гауфф
✓
6
6
А.Петкович
4
4
WTA Линц
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Бертенс
61
4
К.Гауфф
✓
77
6
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Козлова
6
4
0
A
К.Гауфф
✓
4
6
2
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
3
63
К.Гауфф
✓
6
77
Больше матчей
Анна
Блинкова
Блинкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг66
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Блинкова
1
77
65
К.Козлова
✓
6
61
77
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Путинцева
✓
6
6
А.Блинкова
0
1
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Блинкова
62
6
1
С.Кенин
✓
77
4
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Бузкова
3
1
А.Блинкова
✓
6
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Блинкова
✓
6
7
А.Крунич
2
5
Больше матчей
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