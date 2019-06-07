WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Макнелли VS А.Остапенко
16 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kockelscheuer Sport Centre
Матч
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Онлайн - Кэти Макнелли - Алена Остапенко
WTA Люксембург - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кэти Макнелли - Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кэти
Макнелли
Макнелли
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст17
WTA рейтинг108
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Уильямс
✓
5
6
6
К.Макнелли
7
3
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макнелли
✓
6
6
Т.Бачински
4
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс
✓
7
6
К.Макнелли
5
0
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Джорджи
✓
77
6
К.Макнелли
65
2
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Сьех
4
3
К.Макнелли
✓
6
6
Больше матчей
Алена
Остапенко
Остапенко
Латвия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)68
- Возраст22
WTA рейтинг72
Последние матчи
WTA Линц
Одиночный разряд
Финал
К.Гауфф
✓
6
1
6
А.Остапенко
3
6
2
WTA Линц
Одиночный разряд
Полуфинал
Е.Александрова
6
65
5
А.Остапенко
✓
1
77
7
WTA Линц
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Остапенко
✓
7
6
Е.Рыбакина
5
1
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне
5
1
A
А.Остапенко
✓
7
4
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Корпач
1
3
А.Остапенко
✓
6
6
Больше матчей
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