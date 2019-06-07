WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Макнелли VS А.Остапенко

16 октября 2019 г. Начало после 11:00

Kockelscheuer Sport Centre
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Онлайн - Кэти Макнелли - Алена Остапенко

WTA Люксембург - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кэти Макнелли - Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кэти Макнелли
Кэти
Макнелли
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    17
WTA рейтинг
108
Последние матчи
Больше матчей
Алена Остапенко
Алена
Остапенко
ЛатвияЛатвия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
72
Последние матчи
Больше матчей

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