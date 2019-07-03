WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Пармантье VS С.Кирстя
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Court 1
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Полин Пармантье - Сорана Кирстя
WTA Люксембург - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полин Пармантье - Сорана Кирстя на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Полин
Пармантье
Пармантье
Франция
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)65
- Возраст33
WTA рейтинг122
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Ван Эйтванк
✓
6
6
П.Пармантье
2
4
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Пармантье
✓
2
6
6
Т.Бабош
6
4
3
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Пармантье
✓
6
6
А.Крунич
1
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Пармантье
1
62
А.Павлюченкова
✓
6
77
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
✓
6
77
П.Пармантье
4
64
Больше матчей
Сорана
Кирстя
Кирстя
Румыния
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)59
- Возраст29
WTA рейтинг76
Последние матчи
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Финал
Э.Ван Эйтванк
✓
6
4
6
С.Кирстя
2
6
4
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Завацкая
0
3
С.Кирстя
✓
6
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кирстя
✓
7
5
6
Д.Ковинич
5
7
1
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кирстя
✓
3
6
7
И.Бонавентюр
6
3
5
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя
✓
6
6
Д.Аллертова
1
4
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое