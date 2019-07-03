WTA Люксембург
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Пармантье VS С.Кирстя

15 октября 2019 г. Начало после 12:00

Court 1
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Полин Пармантье - Сорана Кирстя

WTA Люксембург - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полин Пармантье - Сорана Кирстя на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Полин Пармантье
Полин
Пармантье
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
122
Последние матчи
Больше матчей
Сорана Кирстя
Сорана
Кирстя
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.76
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
76
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу на Пармантье в первом круге US Open

US Open
28/08/2019

Мария Шарапова прокомментировала лунную походку Полин Пармантье – Уимблдон

Уимблдон
03/07/2019

Пармантье высказалась о снятии Шараповой с матча в самом конце 3-го сета

Уимблдон
03/07/2019

Заслуженный тренер РФ Янчук считает, что Шарапова затянула с уходом из тенниса

Уимблдон
03/07/2019