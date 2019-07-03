Онлайн - Полин Пармантье - Сорана Кирстя

WTA Люксембург - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полин Пармантье - Сорана Кирстя на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.