WTA Люксембург
Одиночный разряд | Второй раунд
Т.Мария VS ...
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kockelscheuer Sport Centre
Матч
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Онлайн - Татьяна Мария - ...
WTA Люксембург - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Татьяна Мария - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Татьяна
Мария
Мария
Германия
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)62
- Возраст32
WTA рейтинг86
Последние матчи
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
Ш.Роджерс
3
6
4
Т.Мария
✓
6
1
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Мария
6
5
2
А.Калинская
✓
3
7
6
WTA Ташкент
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Мария
✓
77
6
О.Говорцова
65
1
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Первый раунд
М.Гаспарян
✓
7
6
Т.Мария
5
4
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Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Куруми
✓
6
6
Т.Мария
4
4
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