WTA Люксембург
Одиночный разряд | Второй раунд
В.Кужмова VS Л.Зигемунд
16 октября 2019 г. Начало после 12:00
Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Виктория Кужмова - Лаура Зигемунд
WTA Люксембург - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Кужмова - Лаура Зигемунд на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Виктория
Кужмова
Кужмова
Словакия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)61
- Возраст21
WTA рейтинг53
Последние матчи
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кужмова
✓
64
77
6
К.Волынец
77
61
1
WTA Линц
Одиночный разряд
1/4 финала
В.Кужмова
4
1
А.Петкович
✓
6
6
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
6
2
4
В.Кужмова
✓
2
6
6
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кужмова
✓
6
6
Ю.Грабер
4
2
WTA Ташкент
Одиночный разряд
1/4 финала
В.Кужмова
3
4
К.Плишкова
✓
6
6
Больше матчей
Лаура
Зигемунд
Зигемунд
Германия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)62
- Возраст31
WTA рейтинг85
Последние матчи
WTA Люксембург
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Зигемунд
✓
4
7
6
М.Костюк
6
5
2
WTA Линц
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
✓
77
2
6
Л.Зигемунд
61
6
4
WTA Линц
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро
2
7
5
Л.Зигемунд
✓
6
5
7
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин
✓
6
6
Л.Зигемунд
4
2
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Зигемунд
3
6
2
В.Кудерметова
✓
6
4
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое