Онлайн - Виктория Кужмова - Лаура Зигемунд

WTA Люксембург - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Кужмова - Лаура Зигемунд на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.