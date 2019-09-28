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Шарапова предпочла Кубку Кремля турнир в Люксембурге
Марию вряд ли поймут на родине.
Российская теннисистка Мария Шарапова в инстаграме сообщила, что не приедет на Кубок Кремля, зато поучаствует в турнире WTA в Люксембурге.
Турниры идут параллельно, и Мария решила не ехать в Москву.
Также она сообщила подписчикам, что вряд ли успеет подготовиться к турниру в австрийском Линце, который стартует уже 7 октября.
- Последний раз 32-летняя спортсменка выходила на корт в первом раунде US Open.
- В той встрече она проиграла будущей финалистке турнира Серене Уильямс.
Шарапова уступила Серене – 2 взятых гейма и 59 минут на корте. Закончит с теннисом после сезона?
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