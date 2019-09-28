Российская теннисистка Мария Шарапова в инстаграме сообщила, что не приедет на Кубок Кремля, зато поучаствует в турнире WTA в Люксембурге.

Турниры идут параллельно, и Мария решила не ехать в Москву.

Также она сообщила подписчикам, что вряд ли успеет подготовиться к турниру в австрийском Линце, который стартует уже 7 октября.

Последний раз 32-летняя спортсменка выходила на корт в первом раунде US Open.

В той встрече она проиграла будущей финалистке турнира Серене Уильямс.

Шарапова уступила Серене – 2 взятых гейма и 59 минут на корте. Закончит с теннисом после сезона?

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