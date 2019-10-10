Российская теннисистка Мария Шарапова пропустит очередной турнир WTA – она не выступит в Люксембурге.

Официальный твиттер соревнований сообщает, что 32-летняя спортсменка не выйдет на корт из-за травмы плеча, но приедет в Люксембург для общения с журналистами и встречи с болельщиками. На турнире также не выступит немка Анжелик Кербер.

Ранее директор люксембургского турнира Даниэль Маас заявила, что Шарапова запрашивает у организаторов за участие в турнирах 300 тысяч долларов.

«Все турниры мира мечтают, чтобы у них сыграла Шарапова. Поэтому когда ее менеджер спросил, найдется ли у нас место, я была удивлена. Мы сразу сказали, что у нас нет 300 тысяч долларов, которые обычно нужны для участия Марии в турнире. Это больше, чем весь наш призовой фонд.

На наделе мы разговаривали с агентом Шараповой, и он подтвердил, что Люксембург входит с список ее соревнований, несмотря на травму плеча. Сейчас я не думаю, что она играет из-за денег – она играет, чтобы вернуть себе уверенность. Так что большая удача, что мы нашли партнера, который закрыл две трети требуемой суммы», – цитирует Маас Le Quotidien.

Призовой фонд турнира в Люксембурге – 250 тысяч долларов.

Ранее Шарапова снялась с турнира в Линце, который проходит сейчас.

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