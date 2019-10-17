Немка Юлия Гёргес переиграла японку Мисаки Дои и вышла во второй круг на турнире в Люксембурге – 5:7, 6:1, 6:3.

В первом сете при счете 5:4 в пользу Дои соперницы ушли на минутный перерыв между геймами, когда к Мисаки подошел ее тренер Кристиан Захалка и с помощью яркого сравнения подбодрил теннисистку. «Да, она как Карлович с большой грудью. Но послушай, она не может так подавать постоянно».

Игра Гёргес в этот день и правда была похожа на то, что показывает Карлович – за матч она выполнила 21 эйс при пяти двойных.

Во втором круге Юлия, занимающая 26-е место в рейтинге, сыграет с Сораной Кырстя из Румынии.

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