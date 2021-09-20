На минувшей неделе состоялись два турнира WTA – в Портороже (Словения) и Люксембурге.

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В финале словенских соревнований итальянка Джасмине Паолини обыграла американку Элисон Риск со счетом 7:6, 6:2, причем в первом сете Риск вела 5:2, но дважды не подала на сет. Для 25-летней итальянки это первый титул WTA.

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Победительницей Люксембурга стала 18-летняя датчанка Клара Таусон, которая справилась с прошлогодней чемпионкой Аленой Остапенко из Латвии со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Для Таусон это второй титул в сезоне и в карьере. Прошлую победу она праздновала в Лионе.

Организаторы соревнований в Люксембурге разочаровались сотрудничеством с WTA и решили сделать следующий турнир выставочным.

«Мы больше не собираемся организовывать турнир WTA. Это большие перемены, но нам стало некомфортно работать с ними. Качество турнира, каким мы его хотели бы видеть, семейный аспект и все, что с этим связано, уже не на том уровне, поэтому мы решили расстаться с WTA после 25 лет сотрудничества. Эта глава закончена, она перестала приносить нам удовольствие, но мы уже запланировали новый проект. Нам стоило многих нервов организовать эту неделю по заказу WTA, это было очень сложно, потому что правила и подход WTA сильно поменялись с 2019 года», – цитирует директора женского турнира в Люксембурге Даниэля Мааса Tageblatt

Выставочный ивент, скорее всего, состоится в следующем октябре.

Титул в Портороже позволил итальянке Джасмине Паолини стать 64-й ракеткой мира.

Победа в Люксембурге переместила датчанку Клару Таусон с 70-го на 52-е место в рейтинге WTA.

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