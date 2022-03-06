Русская теннисистка Вера Звонарева выиграла парный турнир WTA 250 во французском Лионе. В финальном матче 37-летняя Звонарева в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд победила Алишу Барнетт и Оливию Николлс из Великобритании – 7:5, 6:1.
Зигемунд и Звонарева подали один эйс при одной двойной ошибке. У Барнетт с Николлс ноль подач навылет и шесть дабл-фолтов. Русская и немка были лучше во всех компонентах ввода мяча в игру – при первой подаче (67% против 65%), при выигранных мячах на первой (65% против 54%) и второй (59% против 37%) подачах.
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Вера Звонарева – бронзовый призер Олимпийских игр-2008 и экс-вторая ракетка мира в одиночке. В парном разряде Звонарева взяла три турнира «Большого шлема» (открытый чемпионат Австралии-2012 и US Open в 2006 и 2020 гг.). Она была в финале Уимблдона-2010, а на «Ролан Гаррос» доходила лишь до четвертьфинала. В миксте Вера также побеждала на Уимблдоне-2006 и US Open-2004.
US Open
Павлюченкова – Риске, Барти – Звонарева. Сетка женского US Open
Звонарева взяла 11-й титул в парном разряде. Это ее второй трофей в дуэте с Лаурой Зигемунд. Ранее теннисистки вместе победили на открытом чемпионате США в 2020 году.
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