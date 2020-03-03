Белорусская теннисистка Вера Лапко столкнулась с критикой и угрозами после поражения от итальянки Камилы Джорджи в рамках 1/16 финала турнира в Лионе – 3:6, 4:6.

Очевидно, что большинству хейтеров не было дела до игры Лапко – их взволновали деньги, потерянные на ставках. Вера не стала отмалчиваться, опубликовала оскорбительные комментарии и приватные сообщения в инстасторис и пригрозила всем, кто ее оскорбил, обращением в полицию.

21-летняя Лапко занимает 378-ю строчку в рейтинге WTA.

Турнир WTA в Лионе завершится 8 марта.

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