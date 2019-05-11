Голландка Кики Бертенс нанесла поражение Симоне Халеп из Румынии в финальном матче турнира в Мадриде – 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.

Бертенс 4 раза подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 и допустила 3 двойные ошибки. У Халеп ни одного эйса, 2 двойные и 3 брейка.

Кики сравняла счет в личном противостоянии – 3-3.

Победа принесла Бертенс 1,202 млн евро призовых и 1000 очков в зачет мирового рейтинга.

Бертенс завоевала девятый титул в карьере и второй – в 2019 году.

Халеп упустила шанс сместить Наоми Осаку и вернуть звание первой ракетки планеты.

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