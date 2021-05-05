Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на двух тай-брейках переиграла представительницу Чехии Каролину Мухову (7:6(4), 7:6(2) и вышла в полуфинал турнира категории «Премьер» в Мадриде.
Матч продолжался 2 часа 2 минуты. В первой партии при счете 5:6 Павлюченкова отыграла 3 сетбола. Во второй Анастасия уступала 1:4 и 3:5, но совершила камбэк и довела встречу до победы в двух сетах.
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Для Павлюченковой полуфинал в Мадриде – третий на турнире категории 1000 и первый с 2010 года (Цинциннати).
- В полуфинале соперницей Павлюченковой станет Арина Соболенко или Элис Мертенс.
- По итогам турнира Анастасия поднимется минимум на 11 позиций и вернется в топ-30 рейтинга (30-я).
- В случае выхода в финал Павлюченкова станет 26-й в мире и первой ракеткой России.
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