Опубликовано 06/05/2021 в 20:37 GMT | Обновлено 06/05/2021 в 20:37 GMT

Во втором полуфинале WTA 1000 в Мадриде Арина Соболенко обыграла Анастасию Павлюченкову – 6:2, 6:3. Матч продолжался чуть больше часа и позволил белоруске выйти в финал на втором турнире подряд.

Соболенко выполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-поинтов. Павлюченкова ни разу не подала навылет и 1 раз взяла подачу соперницы – при счете 5:1 во второй партии.

В финале соперницей Соболенко станет Эшли Барти. Австралийка взяла первый полуфинал у Паулы Бадосы (6:4, 6:3).

Соболенко и Барти встречались 11 дней назад в решающем матче турнира в Штутгарте – титул забрала австралийка.

По итогам турнира Павлюченкова поднимется на 11 позиций и замкнет топ-30 рейтинга WTA.

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