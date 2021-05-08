Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Эшли Барти в финале турнира в Мадриде – 6:0, 3:6, 6:4.

В первом сете Арина не отдала первой ракетке мира ни одного гейма – Барти лишь в десятый раз карьере проиграла первый сет со счетом 0:6. Вторая партия осталась за австралийкой: Соболенко совершила две двойных ошибки, у Барти не было ни одной. Решающий третий сет остался за белоруской. Победа в Мадриде принесла Соболенко второй титул в сезоне и десятый в карьере.

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По итогам турнира Арина дебютирует на четвертом месте мирового рейтинга.

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