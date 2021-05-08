Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла Эшли Барти в финале турнира в Мадриде – 6:0, 3:6, 6:4.
В первом сете Арина не отдала первой ракетке мира ни одного гейма – Барти лишь в десятый раз карьере проиграла первый сет со счетом 0:6. Вторая партия осталась за австралийкой: Соболенко совершила две двойных ошибки, у Барти не было ни одной. Решающий третий сет остался за белоруской. Победа в Мадриде принесла Соболенко второй титул в сезоне и десятый в карьере.
WTA Мадрид
Соболенко смяла Павлюченкову и вышла во 2-й финал подряд
ВЧЕРА В 20:37
  • Соболенко взяла первый грунтовый титул WTA.
  • По итогам турнира Арина дебютирует на четвертом месте мирового рейтинга.
Медведев обойдет Надаля и будет вторым сеяным на «Ролан Гаррос»
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
WTA Штутгарт
Барти обыграла Соболенко и взяла 3-й титул в сезоне
25/04/2021 В 14:24
Теннис
Медведев перевалил за 10 тыс очков, Зверев обошел Федерера
05/04/2021 В 05:24