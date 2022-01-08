Японская теннисистка Наоми Осака, которая в полуфинале турнира в австралийском Мельбурне должна была сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой, решила сняться с матча. Такой шаг она объяснила травмой.
«С сожалением вынуждена сняться из-за травмы с сегодняшнего матча, мое тело получило шок от интенсивных матчей после перерыва, который у меня был», –написала экс-первая, а теперь уже 13-я ракетка мира в своем твиттере.
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Из-за отказа Наоми Осаки от участия в матче занимающая 31-е место в мировом рейтинге Вероника Кудерметова без игры пробилась в финал турнира.
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В решающем матче соперницей Кудерметовой станет победительница противостояния Чжэн Циньвэнь (Китай) – Симона Халеп (Румыния).
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