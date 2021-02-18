Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Мельбурне, в котором участвуют спортсменки, вылетевшие с Australian Open в первую неделю.

В полуфинальном матче 23-летняя Касаткина обыграла американку Даниэль Коллинс со счетом 6:2, 6:7(6), 6:1 Дарья десять раз подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала девять брейк-пойнтов из 19. У ее соперницы – четыре эйса, три двойные ошибки и пять брейк-пойнтов из девяти.