Дарья Касаткина неудачно провела Australian Open, но быстро исправилась – 23-летняя россиянка добралась до финала WTA в Мельбурне. На пути Дарья устранила британку Кэти Бултер (6:4, 6:2), соотечественницу Варвару Грачеву (6:4, 6:3), хорватку Петру Мартич (6:0, 6:4) и американку Даниэль Коллинс (6:2, 6:7, 6:1).

В финале Касаткину ждет чешка Мари Бузкова. Она прошла Данку Ковинич из Черногории (3:6, 5:0, отказ), китаянку Чжу Линь (6:4, 6:2), австралийку Габриэлу да Силву Фик (6:1, 6:1) и канадку Бьянку Андрееску (6:7, 6:2, 7:5).

WTA Мельбурн Касаткина вышла в первый финал за 2,5 года 14 ЧАСОВ НАЗАД

Как выступили на Australian Open

Путь Дарьи был чуток длиннее: на старте она обыграла Кэти Болтер из Великобритании (6:1, 6:4), но в следующем раунде вылетела от белоруски Арины Соболенко (6:7, 3:6). Бузкова продержалась на «Шлеме» совсем чуть-чуть – ее моментально вынесла Элина Свитолина (3:6, 6:7).

Мари Бузкова Фото: Getty Images

Статистика

Ранее Касаткина и Бузкова встречались лишь раз – победила россиянка.

В матче с Петрой Мартич Касаткина (75-е место в рейтинге), одержала 26 победу над соперницей из топ-20 (45 поражений).

С 2020-го баланс Дарьи против топ-20 теперь составляет 2-8.

Это первый финал Касаткиной с 2018-го, когда она выиграла «Кубок Кремля».

Финал против Бузковой – шестой в карьере Дарьи. Русская теннисистка выиграла 2 и проиграла 3.

Где смотреть

Посмотреть финал можно, конечно же, на телеканале Eurosport. А еще на сайте Eurosport: в блоке «Сейчас в эфире» на главной странице или в разделе «Смотреть». Начало – примерно в 7:00 (мск).

Обязательно залетайте на нашу онлайн-трансляцию.

Котировки букмекеров

Победа Касаткиной: 1,57

Победа Бузковой: 2,39

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