Российскиая теннисистка Дарья Касаткина взяла титул в Мельбурне, выиграв в финале у представительницы Чехии Мари Бузковой.
Матч продлился 2 часа 10 минут и завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу 23-летней Касаткиной. Дарья четыре раза подала навылет, пять раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из 15. Ее соперница сделала только один эйс, допустила восемь двойных ошибок и четыре раза взяла подачу Касаткиной, упустив две возможности.
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Касаткина расплакалась после победы. Очень трогательные кадры
- Дарья выиграла третий титул WTA в карьере и первый с октября 2018 года – тогда она победила на «Кубке Кремля» в Москве.
- На Australian Open Касаткина дошла до второго круга.
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