Матч продлился 2 часа 10 минут и завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу 23-летней Касаткиной. Дарья четыре раза подала навылет, пять раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из 15. Ее соперница сделала только один эйс, допустила восемь двойных ошибок и четыре раза взяла подачу Касаткиной, упустив две возможности.