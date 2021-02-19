Российская теннисистка Дарья Касаткина расплакалась после выигранного титула на турнире в Мельбурне, который стал для нее первым за два с половиной года.

Дарья обыграла в трех партиях чешку Мари Бузкову. Она подала на матч под ноль и оформила победу резаным ударом навылет. Вернувшись на свою скамейку, Касаткина расплакалась от радости.

WTA Мельбурн
🏆 Касаткина взяла в Мельбурне первый титул за 2,5 года
2 ЧАСА НАЗАД
  • Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2.
  • Титул в Мельбурне стал для 23-летней Касаткиной третьим. Последний она взяла в октябре 2018 года на «Кубке Кремля».

Касаткина взяла в Мельбурне первый титул за 2,5 года

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