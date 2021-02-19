Российская теннисистка Дарья Касаткина расплакалась после выигранного титула на турнире в Мельбурне, который стал для нее первым за два с половиной года.
Дарья обыграла в трех партиях чешку Мари Бузкову. Она подала на матч под ноль и оформила победу резаным ударом навылет. Вернувшись на свою скамейку, Касаткина расплакалась от радости.
WTA Мельбурн
🏆 Касаткина взяла в Мельбурне первый титул за 2,5 года
- Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2.
- Титул в Мельбурне стал для 23-летней Касаткиной третьим. Последний она взяла в октябре 2018 года на «Кубке Кремля».
WTA Мельбурн
Первый финал Касаткиной с 2018-го. Смотри на Eurosport
WTA Мельбурн
Касаткина вышла в первый финал за 2,5 года