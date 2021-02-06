Один из турниров в Мельбурне, предваряющих Australian Open, не будет доигран. Под сокращение попал ивент Grampians Trophy серии WTA 500 для теннисисток, попавших на полный двухнедельный карантин после прилета в Австралию.

WTA официально сообщает, что турнир завершится без определения чемпионки из-за нехватки времени: на 6 февраля известны только четвертьфиналистки, а 8 числа стартует Australian Open. Таким образом, 7 февраля будут проведены полуфиналы: Мария Саккари сыграет с Аннетт Контавейт, Дженнифер Брэйди – с Энн Ли.

ATP Cup Трудовая победа Медведева над Зверевым на ATP Cup ЧЕРЕЗ ЧАС

Победительницы 1/2 получат одинаковые призовые и рейтинговые очки за выход в финал.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Действующая чемпионка австралийского мэйджора – американка София Кенин.

WTA Мельбурн Александрова не вышла в финал после победы над Халеп в 1/4 2 ЧАСА НАЗАД