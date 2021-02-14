Британская теннисистка Франческа Джонс в первом круге турнира WTA в Мельбурне в трех сетах обыграла китаянку Сайсай Чжэн и впервые победила на уровне основного тура. Ранее 20-летняя спортсменка прошла квалификацию Australian Open и в ближайшем рейтинге WTA дебютирует в топ-200.

Джонс родилась с редкой болезнью, эктодермальной дисплазией, из-за которой у нее отсутствуют по одному пальцу на руках и три – на правой ноге.

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Счет по сетам – 6:2, 3:6, 6:2. Встреча продлилась 2 часа и 7 минут. Джонс допустила 4 двойные ошибки, не совершив эйсов. При этом у британки высокая точность первых подач – 72%. Также она реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

Эктодермальная дисплазия – это группа заболеваний, которая характеризуется нарушением развития тканей ногтей, волос, зубов и конечностей.

В данный момент Франческая Джонс идет на 245-м месте в рейтинге WTA.

В первом круге основной сетки АО она проиграла представительнице Аргентины Наде Подороске.

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