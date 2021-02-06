Первая ракетка России Екатерина Александрова не сумела выйти в финал турнира Gippsland Trophy серии WTA 500 в Мельбурне. После сенсационных побед над чемпионкой «Ролан Гаррос» Игой Швёнтек и второй ракеткой мира Симоной Халеп она уступила эстонке Кайе Канепи.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6(6). Александрова девять раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из пяти. У Канепи – семь эйсов, две двойные ошибки и максимальная реализация брейк-пойнтов – три из трех.