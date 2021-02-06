Первая ракетка России Екатерина Александрова не сумела выйти в финал турнира Gippsland Trophy серии WTA 500 в Мельбурне. После сенсационных побед над чемпионкой «Ролан Гаррос» Игой Швёнтек и второй ракеткой мира Симоной Халеп она уступила эстонке Кайе Канепи.
Матч завершился со счетом 6:3, 7:6(6). Александрова девять раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из пяти. У Канепи – семь эйсов, две двойные ошибки и максимальная реализация брейк-пойнтов – три из трех.
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- Канепи поспорит за титул с Элис Мертенс, которая прошла в финал на отказе Наоми Осаки.
- В первом круге Australian Open Александрова встретится с Мартиной Тревисан из Италии.
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