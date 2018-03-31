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Елена Веснина и Екатерина Макарова проиграли в полуфинале, но возглавят Чемпионскую гонку WTA

Веснина и Макарова проиграли в полуфинале, но возглавят Чемпионскую гонку WTA
Eurosport

25 мин. назадОбновлено 16 мин. назад

Хоть какие-то плюсы.

Российская пара Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграла в полуфинале турнира в Майами интернациональному дуэту Эшли Барти (Австралия)/Коко Вандевеге (США) – 6:3, 2:6, 7:10.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Макарова и Веснина уступили по эйсам (1-7), но меньше ошибались на подаче (3-5). Пара из России реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов, соперницы – 2 из 6.

  • В финале Барти и Вандевеге сыграют с Барборой Крейчиковой и Катариной Синяковой.
  • Елена Веснина и Екатерина Макарова после турнира в Майами возглавят Чемпионскую гонку WTA.
  • Сейчас первую строчку занимают победители US Open Кристина Младенович и Тимеа Бабош.

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