Первая ракетка мира Эшли Барти обыграла канадку Бьянку Андрееску в финале турнира WTA 1000 в Майами. Матч завершился при счете 6:3, 4:0 – Андрееску отказалась от продолжения борьбы.

Соперницы провели на корте 58 минут. Перед отказом от борьбы Бьянка некоторое время зрительно общалась с тренером, а затем не сдержала эмоций и расплакалась. Вероятно, причиной отказа стали боли в руке – в полуфинале против Марии Саккари канадка неоднократно разминала именно эту часть тела.

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Барти во второй раз победила в Майами – впервые сделала это в 2019-м (в 2020-м турнир не проводился). Этот титул стал для нее 10-м в карьере и третьим крупнейшим после «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Эшли победила в турнире, хотя в первом круге против Кристины Куцовой была в одном очке от поражения – при счете 3:5 в решающем сете она отыграла матчбол и брейк.

Австралийка занимает 1-ю строчку рейтинга с 2019 года. По неделям в статусе первой ракетки Барти занимает 10-е место в истории.

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