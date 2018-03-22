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Александра Саснович - Анастасия Павлюченкова

WTA Майами - 22 марта 2018

Это Теннис, и это Майами! Следите за матчем Александра Саснович – Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 22 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Александра Саснович и Анастасия Павлюченкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.