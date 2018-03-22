22.03.18 - Tennis Center at Crandon Park
А. СасновичАлександра Саснович
Не ранее
18:00
А. ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова
WTA Майами • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Александра Саснович - Анастасия Павлюченкова
WTA Майами - 22 марта 2018

Это Теннис, и это Майами! Следите за матчем Александра Саснович – Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 22 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Александра Саснович и Анастасия Павлюченкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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