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Элисон Ван Эйтванк - Агнешка Радваньская

WTA Майами - 22 марта 2018

Это Теннис, и это Майами! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк – Агнешка Радваньская на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 22 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Элисон Ван Эйтванк и Агнешка Радваньская, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.