Серена Уильямс получила уайлд-кард на турнир в Майами, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова в заявке

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс сыграет на турнире в Майами, который пройдет в США с 20 марта по 4 апреля.

Американка получила уайлд-кард и уже вошла в заявочный лист турнира. Также в Майами выступят Светлана Кузнецова и Мария Шарапова. Виктории Азаренко и возобновляющей карьеру Марион Бартоли в предварительном списке игроков нет.

Серена Уильямс не выходила на корт в официальных матчах с Australian Open-2017.

За время отсутствия американка родила дочь – Алексис Олимпию Оганян.

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