Халеп останется №1 после турнира в Майами и обойдет Шарапову по неделям в лидерах рейтинга

Поражение чемпионки Australian Open Каролин Возняцки от россиянки Дарьи Касаткиной (4:6, 5:7) в четвертом круге Индиан-Уэллс не позволит ей вернуться на вершину рейтинга WTA.

Номером один до и после турнира в Майами останется Симона Халеп. Таким образом, она обойдет по количеству недель в статусе №1 Ким Клийстерс (20), Трэйси Остин и Марию Шарапову (по 21).

В четвертьфинале Индиан-Уэллса Симона Халеп сыграет с хорваткой Петрой Мартич.

Турнир в Майами пройдет с 17 марта по 1 апреля.

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