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Халеп останется №1 после турнира в Майами и обойдет Шарапову по неделям в лидерах рейтинга

Халеп останется №1 после турнира в Майами и обойдет Шарапову по неделям в лидерах рейтинга
Eurosport

2 ч. назад

Этому поспособствовала Касаткина.

Поражение чемпионки Australian Open Каролин Возняцки от россиянки Дарьи Касаткиной (4:6, 5:7) в четвертом круге Индиан-Уэллс не позволит ей вернуться на вершину рейтинга WTA.

Номером один до и после турнира в Майами останется Симона Халеп. Таким образом, она обойдет по количеству недель в статусе №1 Ким Клийстерс (20), Трэйси Остин и Марию Шарапову (по 21).

  • В четвертьфинале Индиан-Уэллса Симона Халеп сыграет с хорваткой Петрой Мартич.
  • Турнир в Майами пройдет с 17 марта по 1 апреля.

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