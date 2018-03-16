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Мария Шарапова снялась с турнира в Майами из-за травмы предплечья

Шарапова снялась с турнира в Майами из-за травмы предплечья
Eurosport

1 час назадОбновлено 52 мин. назад

Возвращение на прежний уровень откладывается.

Мария Шарапова отказалась от участия в турнире в Майами, сославшись на травму предплечья.

«Мне очень жаль, что я вынуждена сняться с одного из моих любимых турниров из-за травмы левого предплечья. Я сделаю все возможное, чтобы скорее вернуться к соревнованиям», – цитирует Шарапову Sun Sentinel.

  • На двух предыдущих турнирах – в Дохе и Индиан-Уэллс – Шарапова завершала выступления на стадии первого круга. В первом случае она уступила румынке Монике Никулеску, во втором – японке Наоми Осаке.
  • Турнир в Майами пройдет с 20 марта по 2 апреля.
  • Шарапову заменит американка Дженнифер Брэйди.

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