Мария Шарапова снялась с турнира в Майами из-за травмы предплечья

Мария Шарапова отказалась от участия в турнире в Майами, сославшись на травму предплечья.

«Мне очень жаль, что я вынуждена сняться с одного из моих любимых турниров из-за травмы левого предплечья. Я сделаю все возможное, чтобы скорее вернуться к соревнованиям», – цитирует Шарапову Sun Sentinel.

На двух предыдущих турнирах – в Дохе и Индиан-Уэллс – Шарапова завершала выступления на стадии первого круга. В первом случае она уступила румынке Монике Никулеску, во втором – японке Наоми Осаке.

Турнир в Майами пройдет с 20 марта по 2 апреля.

Шарапову заменит американка Дженнифер Брэйди.

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