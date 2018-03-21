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Виктория Азаренко разгромила Кэтрин Беллис на старте турнира в Майами

Азаренко разгромила Беллис на старте турнира в Майами
Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Белоруска отдала сопернице из США всего три гейма.

Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира в Майами, переиграв американку Кэтрин Беллис – 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 7 минут.

На счету Азаренко по три эйса и двойные. Виктория реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. Беллис ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные и выиграла оба гейма на подаче соперницы.

  • Азаренко повела в личном противостоянии с Беллис 2:0.
  • Во втором круге круге Виктория сразится с еще одной американкой Мэдисон Киз.

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