Виктория Азаренко разгромила Кэтрин Беллис на старте турнира в Майами

Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира в Майами, переиграв американку Кэтрин Беллис – 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 7 минут.

На счету Азаренко по три эйса и двойные. Виктория реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. Беллис ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные и выиграла оба гейма на подаче соперницы.

Азаренко повела в личном противостоянии с Беллис 2:0.

Во втором круге круге Виктория сразится с еще одной американкой Мэдисон Киз.

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