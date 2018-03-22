Японская теннисистка Наоми Осака разгромила Серену Уильямс в первом круге турнира категории «Премьер» в Майами со счетом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 77 минут, за которые Осака сделала 7 эйсов и 4 брейк-пойнта. Серена начертила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и ни разу не взяла подачу соперницы.

Следующей соперницей Наоми станет украинка Элина Свитолина.

Осака выиграла на прошлой неделе турнир в Индиан-Уэллс, победив в финале Дарью Касаткину.

Для Серены это второй турнир после возвращения в тур. В Индиан-Уэллс она дошла до третьего круга, где уступила сестре Винус.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме