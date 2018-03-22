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Макарова полакомилась Бачински, словно плиткой швейцарского шоколада, и вышла во второй круг Майами
Российская теннисистка успешно начала турнир.
Екатерина Макарова обыграла швейцарскую теннисистку Тими Бачински в первом круге турнира в Майами со счетом 6:2, 2:6, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 26 минут. Макарова трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и 5 раз взяла подачу соперницы. Бачински сделала 4 двойные и реализовала 4 брейк-пойнта.
- Счет личных встреч стал 2-4 в пользу швейцарки.
- Следующей соперницей Макаровой станет чешка Каролина Плишкова.
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