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Макарова полакомилась Бачински, словно плиткой швейцарского шоколада, и вышла во второй круг Майами

Макарова полакомилась Бачински, словно плиткой швейцарского шоколада, и вышла во второй круг
Eurosport

1 час назад

Российская теннисистка успешно начала турнир.

Екатерина Макарова обыграла швейцарскую теннисистку Тими Бачински в первом круге турнира в Майами со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 26 минут. Макарова трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и 5 раз взяла подачу соперницы. Бачински сделала 4 двойные и реализовала 4 брейк-пойнта.

  • Счет личных встреч стал 2-4 в пользу швейцарки.
  • Следующей соперницей Макаровой станет чешка Каролина Плишкова.

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