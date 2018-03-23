Виктория Азаренко домучила Мэдисон Киз в первом сете, а во втором американка снялась из-за травмы

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира категории «Премьер» в Майами,обыграв Мэдисон Киз, со счетом 7:6, 2:0.

Матч продолжался 1 час и 18 минут. Первый сет прошел в равной борьбе, соперницы по оба раза взяли чужие подачи, и в итоге все решил тай-брейк, на котором Вика была сильнее 7:5. Во второй партии при счете 2:0 американка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

В следующем круге Азаренко встретится с Анастасией Севастовой из Латвии.

Это второй турнир Виктории с середины июля 2017 года из-за судебных тяжб по определению места проживания своего сына.

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