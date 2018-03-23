Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова быстро отстрелялись в Майами, выбыв во втором круге

Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Екатерина Макарова завершили выступления на турнире в Майами на стадии второго круга.

Кузнецова в двух партиях крупно уступила казахстанской спортсменке Зарине Дияс со счетом 1:6, 3:6, уложив матч ровно в один час. Макарова проиграла пятой сеяной турнира Каролине Плишковой – 5:7, 5:7. Чешка сделала больше эйсов (5 против 2), меньше ошибалась на подачах (2 двойные ошибки против 5), и выиграла больше брейк-пойнтов (6 против 4).

Дияс в третьем круге сыграет с Кариной Виттхофт из Германии, Плишкова – с представительницей Тайваня Су-Вэй Сьех.

Ранее в третий раунд пробилась Анастасия Павлюченкова, обыгравшая Александру Саснович со счетом 6:2, 3:6, 6:2.

Будь в контакте со спортом