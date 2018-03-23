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Элина Свитолина показала Серене Уильямс, как побеждать Наоми Осаку

Свитолина показала Серене, как побеждать Осаку
Eurosport

1 час назад

Матч в Майами остался за украинкой.

Элина Свитолина разгромила Наоми Осаку во втором раунде турнира в Майами – 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

Элина превзошла Наоми по эйсам (5-2), реже ошибалась на подаче (1-4) и сделала больше брейков (4-1).

Свитолина вновь повела в личном противостоянии – 3-2. В третьем круге она сыграет с победительницей матча Дарья Гаврилова – Андреа Петкович.

  • На прошлой неделе Осака выиграла турнир в Индиан-Уэллс, обыграв по пути таких соперниц, как Мария Шарапова, Каролина Плишкова, Симона Халеп и Дарья Касаткина.
  • На старте турнира в Майами японка расправилась с Сереной Уильямс.

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