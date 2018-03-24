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Дарья Касаткина проиграла 94-й ракетке мира во втором круге в Майами
Видимо, дело в усталости после Индиан-Уэллс.
Дарья Касаткина проиграла Софиа Кенин в матче второго раунда турнира в Майами – 6:3, 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.
Касаткина выполнила 4 подачи навылет, реализовала 4 брейк-пойнта и допустила 6 двойных ошибок. 19-летняя американка ответила 1 эйсом, 7 брейками при 4 двойных.
Встреча стала первой в личном противостоянии Дарьи и Софиа.
- В третьем круге Кенин сыграет с Петрой Квитовой.
- На прошлой неделе Касаткина дошла до финала турнира в Индиан-Уэллс, расправившись по пути со Слоан Стивенс, Каролин Возняцки, Анжелик Кербер и Винус Уильямс.
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