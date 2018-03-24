Getty Images
Каролин Возняцки не справилась с Моникой Пюиг во втором круге турнира в Майами
Датчанка не хочет возвращаться на первую строчку.
Каролин Возняцки проиграла Монике Пюиг во втором круге турнира в Майами – 6:0, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Моника 5 раз подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта и допустила 5 двойных ошибок. Каро ответила 3 эйсами и 4 брейками при 5 двойных.
Пюиг сократила отставание в личном противостоянии – 2-3.
- Следующей соперницей пуэрториканки станет Мария Саккари.
- Пюиг – олимпийская чемпионка Рио-2016.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте