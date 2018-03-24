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Каролин Возняцки не справилась с Моникой Пюиг во втором круге турнира в Майами

Возняцки не справилась с Пюиг во втором круге
Eurosport

28 мин. назад

Датчанка не хочет возвращаться на первую строчку.

Каролин Возняцки проиграла Монике Пюиг во втором круге турнира в Майами – 6:0, 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Моника 5 раз подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта и допустила 5 двойных ошибок. Каро ответила 3 эйсами и 4 брейками при 5 двойных.

Пюиг сократила отставание в личном противостоянии – 2-3.

  • Следующей соперницей пуэрториканки станет Мария Саккари.
  • Пюиг – олимпийская чемпионка Рио-2016.

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