Возняцки: «Болельщики желали смерти моим родителям и сказали моему жениху завалить ***** [лицо]»

Датская теннисистка Каролин Возняцки в твиттере написала обращение к организаторам турнира в Майами после матча против Моники Пюиг.

«Прошлой ночью я проиграла в сложнейшем матче прекрасной теннисистке и подруге Монике Пюиг. Я понимаю, что теннис – это игра, в которой есть место и победам, и поражениям. Но вчера среди болельщиков были люди, которые оскорбляли мою семью, желая смерти моим родителям, обзывали меня словами, которые я не могу написать, и говорили моему жениху и его 10-летним племянникам сесть и завалить ***** [заткнуться].

Охрана и другой персонал не пресекали это, а даже поощряли происходящее. Я не против поддержки любимых игроков, даже несмотря на напряженную атмосферу, но когда боление выходит за рамки дозволенного, это становится невыносимым для участников матча.

Надеюсь, организаторы соревнований серьезно отнесутся к проблеме, потому что это неподобающий пример для следующего поколения игроков и болельщиков. Я желаю Монике всего наилучшего в оставшейся части турнира», – написала Каро.

Возняцки проиграла Пюиг во втором круге со счетом 6:0, 4:6, 4:6.

Каролин является второй ракеткой мира.

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