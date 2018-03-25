Азаренко переиграла Севастову и встретится с Радваньской в битве за четвертьфинал турнира в Майами

Виктория Азаренко выиграла третий матч подряд на турнире в Майами, на этот раз отправив отдыхать Анастасию Севастову – 3:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа 11 минут.

Белоруска выполнила больше подач навылет (3-1), допустила больше двойных (4-0) и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов, в то время как у соперницы 4 из 10.

Теннисистки встречались впервые.

В четвертом круге Азаренко сыграет с Агнешкой Радваньской, остановившей Симону Халеп.

Виктория пробилась в четвертый круг впервые с Уимблдона-2017.

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