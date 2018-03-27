Виктория Азаренко после выхода в четвертьфинал Майами: «Теперь мне предстоит идеальное испытание»

Белорусская спортсменка Виктория Азаренко прокомментировала победу над полькой Агнешкой Радваньской в четвертом раунде турнира WTA в Майами (6:2, 6:2).

«Я сыграла в свой теннис и делала то, что приносило результат. Я была агрессивна, по возможности входила в корт и нагнетала давление. Довольна, что весь матч отыграла стабильно.

Плишкова отличный игрок, игрок десятки. Для меня это идеальное испытание и возможность проверить себя. Ничего другого я и не желаю», – цитирует теннисистку WTA Tennis.

26-летняя Вика впервые после рождения сына и возвращения на корт вышла в четвертьфинал, где сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

Азаренко выиграла 10 матчей в Майами подряд (в 2016 году победила в турнире, в 2017-м – не принимала участия).

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