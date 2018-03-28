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Виктория Азаренко обыграла Каролину Плишкову и прорвалась в полуфинал турнира в Майами

Азаренко обыграла Плишкову и прорвалась в полуфинал
Eurosport

1 час назадОбновлено 19 мин. назад

Вика в огне.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла в четвертьфинале турнира серии «премьер» в Майами Каролину Плишкову со счетом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 36 минут. Вика ни разу не подала навылет (против 5 эйсов у чешки), зато меньше сделала двойных (3 против 7), и выиграла больше брейк-пойнтов (7 против 4). Одной из главных причин поражения Каролины стала неудачная игра на второй подаче – всего 24% выигранных розыгрышей.

  • В полуфинале Азаренко встретится со Слоан Стивенс, разгромившей Анжелик Кербер – 6:1, 6:2.
  • В личных встречах против Стивенс белоруска ведет 3-1. Последнюю встречу 2 недели назад в Индиан-Уэллс выиграла Стивенс со счетом 6:1, 7:5.

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