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Алена Остапенко выбила Элину Свитолину в четвертьфинале турнира в Майами

Остапенко выбила Свитолину в четвертьфинале
Eurosport

1 час назад

Теннисистка из Латвии оказалась сильнее на двух тай-брейках – 7:6(3), 7:6(5).

Алена Остапенко пробилась в полуфинал турнира в Майами, одолев украинку Элину Свитолину. Матч продолжался 1 час 50 минут.

Остапенко проиграла сопернице по подачам навылет (1-2), допустила больше двойных (3-1), но лучше действовала на тай-брейках. Соперницы выиграли по 161 очку.

Счет личных встреч стал 2:0 в пользу Остапенко.

  • В полуфинале Алена встретится с победительницей матча Винус Уильямс – Дэниэль Коллинс.
  • Остапенко впервые в сезоне дошла до полуфинала.

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