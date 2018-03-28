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Алена Остапенко выбила Элину Свитолину в четвертьфинале турнира в Майами
Теннисистка из Латвии оказалась сильнее на двух тай-брейках – 7:6(3), 7:6(5).
Алена Остапенко пробилась в полуфинал турнира в Майами, одолев украинку Элину Свитолину. Матч продолжался 1 час 50 минут.
Остапенко проиграла сопернице по подачам навылет (1-2), допустила больше двойных (3-1), но лучше действовала на тай-брейках. Соперницы выиграли по 161 очку.
Счет личных встреч стал 2:0 в пользу Остапенко.
- В полуфинале Алена встретится с победительницей матча Винус Уильямс – Дэниэль Коллинс.
- Остапенко впервые в сезоне дошла до полуфинала.
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