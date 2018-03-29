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Виктория Азаренко крупно проиграла Слоан Стивенс в полуфинале турнира в Майами
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» зачехлила ракетку.
Виктория Азаренко проиграла Слоан Стивенс в полуфинальном матче турнира в Майами – 6:3, 2:6, 1:6. Бой продолжался 2 часа 9 минут.
Вика ни разу не подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов и допустила 6 двойных ошибок. У американки 8 брейков и 2 двойные.
Азаренко по-прежнему ведет в личном противостоянии – 3-2.
- Вторую путевку в финал разыграют Алена Остапенко и Даниэль Коллинс.
- Азаренко – трехкратная чемпионка Miami Open.
- Для Стивенс это первый финал со дня ее победы на US Open-2017.
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