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Виктория Азаренко крупно проиграла Слоан Стивенс в полуфинале турнира в Майами

Азаренко крупно проиграла Стивенс в полуфинале
Eurosport

1 час назад

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» зачехлила ракетку.

Виктория Азаренко проиграла Слоан Стивенс в полуфинальном матче турнира в Майами – 6:3, 2:6, 1:6. Бой продолжался 2 часа 9 минут.

Вика ни разу не подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов и допустила 6 двойных ошибок. У американки 8 брейков и 2 двойные.

Азаренко по-прежнему ведет в личном противостоянии – 3-2.

  • Вторую путевку в финал разыграют Алена Остапенко и Даниэль Коллинс.
  • Азаренко – трехкратная чемпионка Miami Open.
  • Для Стивенс это первый финал со дня ее победы на US Open-2017.

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